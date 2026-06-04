Dua Lipa e Callum Turner sono arrivati a Palermo | tutto pronto per il weekend di festeggiamenti

Dua Lipa e Callum Turner sono arrivati a Palermo per il loro matrimonio, con circa 200 invitati attesi nel weekend. La coppia è stata vista entrare in un hotel della città, dove si terranno i festeggiamenti. La cerimonia, prevista per il fine settimana, coinvolge numerosi ospiti e si svolge in una location riservata. La presenza dei due artisti ha attirato l'attenzione di molti fan e curiosi nella zona.

A pochi giorni dal fatidico sì, pronunciato in gran segreto in comune a Londra davanti ai familiari più stretti, Dua Lipa e Callum Turner sono pronti a festeggiare in grande stile il loro matrimonio in Italia. La coppia è finalmente atterrata a Palermo, dove in queste ore sarà raggiunta da oltre 200 ospiti per tre giorni di celebrazioni che prenderanno ufficialmente il via domani, venerdì 5 giugno. Dua Lipa e il marito Callum Turner sono arrivati a Palermo nella tarda serata di mercoledì 3 giugno, con un jet privato operato da VistaJet, come riferisce PalermoToday. I neo sposi ad attenderli hanno trovato un van che li ha accompagnati fino al Grand Hotel Villa Igiea, la struttura a 5 stelle affacciata sul mare palermitano che sarà la loro casa per i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra, ora tre giorni di festeggiamenti a Palermo

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