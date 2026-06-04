Dua Lipa e Callum Turner atterrati a Palermo | domani iniziano i festeggiamenti

Dua Lipa e Callum Turner sono arrivati ieri a Palermo. Domani inizieranno i festeggiamenti per il matrimonio. Sono attese numerose star internazionali.

Ieri sono arrivati a Palermo Dua Lipa e Callum Turner: domani iniziano i festeggiamenti per il matrimonio, attese tante star internazionali Forse è il matrimonio più atteso in Italia nel 2026. Dopole nozze intime a Londra,Dua Lipa e Callum Turner sono pronti ad una grande festa che si terrà dal 5 al 7 giugno a Palermo. Per l’occasione metà città sarà blindata ed è già stato predisposto tutto per questa grande festa che lascerà a bocca aperta. Sono attesi tantissimi vip:Elton John, Charli XCX, Robbie Williams, Adele, Harry Styles, Katy Pery e Kylie Minogue.Intanto la coppia è arrivata nel capoluogo siciliano, alloggia a Villa Igiea, mentre la grande festa si terrà in una location iconica,Villa Valguarnera a Bagheria, l’iconica dimora deIl Gattopardo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Dua Lipa e Callum Turner arrivati in Sicilia, al via il weekend delle nozze

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