Palermo infuriata per le nozze di Dua Lipa | Cosa avete fatto

A Palermo si sono intensificate le proteste nel centro storico contro le misure di sicurezza messe in atto durante il matrimonio della cantante Dua Lipa e dell’attore Callum Turner. La contestazione riguarda le restrizioni applicate in quella zona della città, con alcuni residenti che si sono espressi con commenti critici, chiedendo spiegazioni su quanto accaduto. La presenza di forze dell’ordine è aumentata per gestire le manifestazioni di disapprovazione.

Cresce la contestazione nel centro storico di Palermo contro le misure di sicurezza adottate in occasione del matrimonio della cantante Dua Lipa e dell’attore Callum Turner. I festeggiamenti, ospitati tra Palazzo Gangi e la Galleria d’Arte Moderna di Palermo, hanno comportato un imponente dispositivo di sicurezza che ha limitato l’accesso ad alcune aree del centro cittadino. Nella notte sono comparsi volantini e manifesti con slogan in italiano e inglese, tra cui «La nostra piazza non è il tuo salotto», «Palermo non è in affitto» e «Libertà di movimento». Dietro l’iniziativa c’è il movimento Apro Palermo, che ha invitato i residenti a esporre i manifesti dai balconi delle abitazioni del centro storico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo nel 2026

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