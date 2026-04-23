La scorsa estate, due celebrità sono state viste a Palermo, città siciliana, confermando le voci di un loro soggiorno prolungato. Secondo alcune fonti, avrebbero scelto la città per celebrare il loro matrimonio, confermando così le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. Non si tratta di semplici visitatori, ma di persone che avrebbero deciso di festeggiare in modo ufficiale in un luogo scelto con cura.

La cantante di Love Again e Training Season pare aver costruito, nel corso degli anni, un legame molto speciale con Palermo. Nel 2023 aveva posato con la maglia rosanero per il lancio di un paio di sneakers dedicate alla città. La scorsa estate, a luglio 2025, Dua Lipa era stata avvistata tra le stradine del centro storico in compagnia del partner, confondendosi tra i locali, tra una partita a carte, un primo di pesce, un cannolo e un tour delle cattedrali. Anche in quell’occasione avevano soggiornato proprio a Villa Igiea. Lei aveva condiviso un carosello perfetto (come è solita fare) sul suo profilo Instagram, con scatti da sogno. La didascalia? «Palermo nel mio cuore».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto Palermo per le nozze

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