Palermo Cruise Terminal nasce un presidio sanitario per viaggiatori e lavoratori portuali

Notizia in breve

È stato inaugurato un presidio sanitario all’interno del Palermo Cruise Terminal, gestito dall’Asp. La struttura, allestita in uno spazio offerto dalla West Sicily Gate, fornisce informazioni e orientamento sui servizi sanitari e supporto ai bisogni assistenziali di crocieristi, viaggiatori e lavoratori portuali. La presenza del presidio mira a garantire assistenza immediata e supporto sanitario nell’area portuale.