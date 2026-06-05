Palermo Cruise Terminal nasce un presidio sanitario per viaggiatori e lavoratori portuali
È stato inaugurato un presidio sanitario all’interno del Palermo Cruise Terminal, gestito dall’Asp. La struttura, allestita in uno spazio offerto dalla West Sicily Gate, fornisce informazioni e orientamento sui servizi sanitari e supporto ai bisogni assistenziali di crocieristi, viaggiatori e lavoratori portuali. La presenza del presidio mira a garantire assistenza immediata e supporto sanitario nell’area portuale.
Un presidio sanitario dell’Asp, posto all’interno di un locale del Palermo Cruise Terminal, messo a disposizione dalla West Sicily Gate, per offrire informazioni, orientamento ai servizi sanitari e supporto ai bisogni assistenziali di crocieristi, viaggiatori e lavoratori dell’area portuale. È. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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