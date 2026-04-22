Como Nord nasce il Comitato civico Obiettivo Salute | richiesta un presidio sanitario per i quartieri periferici
A Como Nord è stato costituito il Comitato civico “Obiettivo Salute” con l’intento di chiedere un presidio sanitario nelle zone periferiche della zona. La creazione di questa associazione mira a sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di potenziare i servizi sanitari, in particolare in quartieri meno centrali. La richiesta si inserisce nel contesto di una più ampia attenzione alle esigenze di assistenza sanitaria nel territorio.
Prende forma a Como Nord una nuova realtà civica con l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari sul territorio. Nella mattinata di martedì 21 aprile, presso il Centro civico di Sagnino, è stato presentato ufficialmente il Comitato “Obiettivo Salute”, un’aggregazione di cittadini che punta.🔗 Leggi su Quicomo.it
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