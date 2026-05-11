Acilia nasce un presidio sanitario Ares H24

Acilia avrà un nuovo presidio sanitario gestito da Ares H24. La decisione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina, che ha concesso in uso gratuito l’area destinata a ospitare il centro. La struttura sarà aperta 24 ore su 24 e si rivolge principalmente alla comunità locale. La scelta si inserisce in un progetto di potenziamento dei servizi sanitari nella zona.

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Ostia, 11 maggio 2026 – L’Assemblea Capitolina ha approvato la concessione in uso gratuito ad Ares 118, per una durata di 20 anni, di due immobili di proprietà di Roma Capitale a Largo del Capelvenere, nel Municipio X, destinati a diventare una nuova postazione strategica H24 per l’emergenza sanitaria nel quadrante sud-ovest della città. La delibera prevede contestualmente il trasferimento degli immobili dal patrimonio disponibile a quello indisponibile dell’Ente, vincolandoli così stabilmente a una funzione pubblica di interesse generale. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno integralmente a carico di Ares 118, che si occuperà della riqualificazione degli spazi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Casa comunità a Cascina. Presidio sanitario h24: "Servizi integrati attivi"La sanità territoriale pisana aggiunge un nuovo importante tassello per la continuità assistenziale. Como Nord, nasce il Comitato civico “Obiettivo Salute”: richiesta un presidio sanitario per i quartieri perifericiPrende forma a Como Nord una nuova realtà civica con l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari sul territorio. Argomenti più discussi: Ad Acilia nasce un nuovo presidio Ares 118 h24: Roma Capitale assegna due immobili pubblici per rafforzare l’emergenza sanitaria; Sito Istituzionale | Ad Acilia un presidio Ares 118; Roma, ad Acilia nasce un nuovo presidio Ares 118: due immobili concessi dal Comune per rafforzare i soccorsi nel quadrante sud-ovest; Acilia, pronto intervento h24 a Largo del Capelvenere: via libera all’Ares 118. Roma Capitale valorizza il patrimonio pubblico: ad Acilia un Presidio Ares 118 h24 in immobili recuperati x.com Roma, ad Acilia nasce un nuovo presidio Ares 118: due immobili concessi dal Comune per rafforzare i soccorsi nel quadrante sud-ovestAd Acilia c’è un nuovo presidio per l’emergenza sanitaria. Nel quadrante sud-ovest di Roma arriva una postazione h24 che punta ... msn.com