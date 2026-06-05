Palazzolo | armato di fucile salta da un balcone all’altro denunciato albanese

Un uomo di 25 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un fucile e aver tentato di scappare saltando da un balcone all’altro. L’individuo, di origini albanesi, è stato accusato di ricettazione, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto durante un controllo in un edificio della zona, dove l’uomo è stato fermato e successivamente denunciato.

Armato di fucile si arrampicava tra balconi e terrazze di un condominio di Palazzolo sull’Oglio prima di scendere in strada e mettersi a urlare Protagonista della vicenda un cittadino albanese di 25 anni, poi bloccato dai carabinieri e denunciato. È successo nella mattinata del 2 giugno. Alcuni residenti, allarmati, hanno fatto scattare la chiamata al 112, raccontando la scena surreale di cui erano testimoni: un uomo armato stava scavalcando le balconate di un complesso residenziale. Poi si sarebbe trasferito in strada: avrebbe cominciato a gridare con veemenza attirando l’attenzione di passanti e residenti. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chiari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palazzolo sull’Oglio, salta tra i balconi e il tetto di un palazzo armato di fucile: denunciato 26enneUn uomo di 26 anni ha saltato tra i balconi e il tetto di un palazzo, armato di fucile.

Fuori di sé, salta da un balcone all'altro armato di fucile, poi le urla in stradaUn uomo armato di fucile si è arrampicato tra i balconi di un condominio, poi è sceso in strada urlando.

Temi più discussi: Palazzolo, si aggira armato di fucile tra i balconi e le terrazze di un condominio: fermato un 25enne; Scappa da un balcone all’altro con un fucile: bloccato dai carabinieri; Armato di fucile salta fra i balconi. Denunciato; Palazzolo: armato di fucile salta da un balcone all’altro, denunciato albanese.

Palazzolo sull’Oglio, salta tra i balconi e il tetto di un palazzo armato di fucile: denunciato 26enneA chiamare il 112 sono stati alcuni inquilini del palazzo. All’arrivo dei carabinieri, il giovane li ha minacciati e insultati. Nella sua abitazione è stata trovate anche una carabina rubata durante u ... msn.com

Scappa da un balcone all’altro con un fucile: bloccato dai carabinieriI vicini, spaventati, hanno immediatamente segnalato quello che stava accadendo. Ieri mattina un soggetto armato di fucile che passava dal un balcone all’altro, scavalcando le ringhiere, in un ... giornaledibrescia.it