Un uomo di 26 anni ha saltato tra i balconi e il tetto di un palazzo, armato di fucile. La scena si è svolta nel centro di una città della provincia di Brescia. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato il soggetto senza che si registrassero feriti. La polizia ha denunciato il 26enne per possesso di arma da fuoco e per aver creato un pericolo pubblico.

Palazzo sull’Oglio (Brescia), 3 giugno 2026 – Armato di fucile, salta tra i balconi e il tetto di un condominio. Si tratta di un 26enne originario dell’Albania, bloccato dai carabinieri che poi lo hanno denunciato. L’allarme. L’allarme da parte degli inquilini del palazzo in questione, in piazza Mazzini, è scattato nella mattinata dello scorso 2 giugno, quando in molti hanno iniziato a chiamare il 112. Le telefonate riferivano di un giovane che scavalca balconate e terrazze condominiali. Poco dopo l’esagitato, in evidente stato di alterazione psicofisica e imbracciando il fucile, è sceso in strada e si è messo a urlare a squarciagola, terrorizzando il quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palazzolo sull’Oglio, salta tra i balconi e il tetto di un palazzo armato di fucile: denunciato 26enne

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