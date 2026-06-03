Fuori di sé salta da un balcone all' altro armato di fucile poi le urla in strada

Un uomo armato di fucile si è arrampicato tra i balconi di un condominio, poi è sceso in strada urlando. La scena è stata segnalata alle forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto. L’uomo è stato bloccato e disarmato. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio. La polizia sta verificando le motivazioni del gesto e la presenza di eventuali altre persone coinvolte.

Armato di fucile si arrampicava tra balconi e terrazze di un condominio di Palazzolo sull'Oglio prima di scendere in strada e mettersi a urlare. Protagonista della vicenda un cittadino albanese di 25 anni, poi bloccato dai carabinieri e denunciato.Mattinata di follia in paese È successo nella. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PREGHIERA DEL MATTINO SANTO ROSARIO DI OGGI Martedì 5 MAGGIO Misteri Dolorosi del giorno

Notizie e thread social correlati

Lancia la moglie dal balcone e poi si butta anche lui: morti sul colpo. Una vicina: “Ho sentito le sue urla, poi l’ho vista cadere”Nella città di Bisceglie, un uomo ha gettato la moglie dal balcone e poi si è tolto la vita, entrambi sono deceduti sul colpo.

Leggi anche: Strage a Kiev, uomo armato di fucile spara sui passanti: si indaga per terrorismo

Temi più discussi: Fuori tutti 2026; Attraversamenti umani: scuola e carcere si incontrano sul palco; Michele Emiliano scrittore: Chi mi vuole fuori dalla politica compri il mio libro; Bazoli: Dio, il male e le domande dei giovani: ecco perché non si può fare a meno di credere.

Di recente tutti mi chiedono se sono dimagrito. Non ho una bilancia in casa ma a guardarmi in effetti sembro più magro. Non so perché. Mangio come sempre. Spero non ci sia dietro una brutta sorpresa. Tipo che salta fuori che ho qualche malattia o, peggio a x.com

Cosa significa è fuori di testa? reddit

Un Posto al Sole, anticipazioni 7 aprile: la festa di Pasquetta precipita, Ferri fuori di sé con CristinaÈ Pasquetta, ma Damiano non riesce a godersi la festa perché non può fare a meno di pensare al fatto che Grillo gli abbia tolto l'indagine sulla banda delle villette; insieme a Rosa perciò, il ... movieplayer.it

Forbidden Fruit, trame turche, Yildiz fuori di sé: picchia Leyla davanti a tuttiYildiz sarà una furia quando scoprirà che Halit e Leyla hanno una storia. Seguirà il marito. Lo vedrà entrare in una delle sue case. Scoprirà che non è solo. La reazione di Yildiz sarà spietata: ... it.blastingnews.com