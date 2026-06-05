Il debito del Comune ha raggiunto 3,1 miliardi di euro, con il 90% a tasso fisso e il 10% a tasso variabile durante la fase di pre-ammortamento. La maggior parte delle obbligazioni è stata sottoscritta dalla società controllata dalla famiglia Moratti. Il debito è legato a un bond emesso in passato, che pesa significativamente sulle finanze dell’ente. La gestione del debito rimane un punto di attenzione per le casse pubbliche.

Il debito del Comune è oggi pari a 3,1 miliardi di euro, per il 90% a tasso fisso e per il 10% a tasso variabile, ma solo nella fase di pre-ammortamento. È la fotografia illustrata ieri in Commissione Bilancio dall’assessore Emmanuel Conte nel corso di un approfondimento sulla gestione dell’indebitamento di Palazzo Marino. Il tasso medio ponderato, ha spiegato Conte, è del 3,29%, "diciamo 3,30%", con una vita media del debito tra i 15 anni e mezzo e i 16. La scelta del tasso fisso, secondo l’assessore, permette al Comune di programmare con maggiore stabilità la rata futura, composta da quota capitale e interessi. La principale controparte resta Cassa Depositi e Prestiti che rappresenta il 63% del debito comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palazzo Marino, debito di 3 miliardi. Pesa il bond sottoscritto dalla Moratti

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