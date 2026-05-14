Bye bye bond la Cina scarica il debito Usa | 600 miliardi di dollari in meno in 11 anni

Da it.insideover.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi undici anni, la Cina ha ridotto di circa 600 miliardi di dollari la propria quota di debito pubblico statunitense. Dal 2015 a oggi, questa diminuzione rappresenta una significativa variazione nei rapporti finanziari tra i due paesi. La diminuzione è stata registrata attraverso i dati ufficiali sulle riserve di titoli di Stato detenuti dalla Cina. La riduzione del debito si è svolta nel corso di un lungo periodo senza modifiche improvvise o annunci pubblici immediati.

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600 miliardi di dollari in meno in 11 anni: questo il valore del ridimensionamento della quota di debito pubblico statunitense detenuta dalla Cina dal 2015 a oggi. I dati del Dipartimento del Tesoro per marzo segnalano che la Cina è scesa sotto il 20% del debito detenuto da soggetti esteri negli States, pari a 641 miliardi di dollari. Poco più della metà dei 1.238 di fine 2015, quando la Cina era al 40,52%. I dati parlano di un sostanziale processo di ricomposizione della distribuzione. La Cina, ha segnalato l’analista economica Federica Nerini sul suo profilo LinkedIn, era prima e il Giappone secondo col 38,4% (1.173 miliardi di dollari), contribuendo a un duopolio che sfiorava l’80% del debito estero americano.🔗 Leggi su It.insideover.com

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