Bye bye bond la Cina scarica il debito Usa | 600 miliardi di dollari in meno in 11 anni

Negli ultimi undici anni, la Cina ha ridotto di circa 600 miliardi di dollari la propria quota di debito pubblico statunitense. Dal 2015 a oggi, questa diminuzione rappresenta una significativa variazione nei rapporti finanziari tra i due paesi. La diminuzione è stata registrata attraverso i dati ufficiali sulle riserve di titoli di Stato detenuti dalla Cina. La riduzione del debito si è svolta nel corso di un lungo periodo senza modifiche improvvise o annunci pubblici immediati.

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600 miliardi di dollari in meno in 11 anni: questo il valore del ridimensionamento della quota di debito pubblico statunitense detenuta dalla Cina dal 2015 a oggi. I dati del Dipartimento del Tesoro per marzo segnalano che la Cina è scesa sotto il 20% del debito detenuto da soggetti esteri negli States, pari a 641 miliardi di dollari. Poco più della metà dei 1.238 di fine 2015, quando la Cina era al 40,52%. I dati parlano di un sostanziale processo di ricomposizione della distribuzione. La Cina, ha segnalato l’analista economica Federica Nerini sul suo profilo LinkedIn, era prima e il Giappone secondo col 38,4% (1.173 miliardi di dollari), contribuendo a un duopolio che sfiorava l’80% del debito estero americano.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Bye bye bond, la Cina “scarica” il debito Usa: 600 miliardi di dollari in meno in 11 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bye bye Olimpiadi, in città inizia la fase di “smontaggio”: Milano volta paginaMilano, 18 marzo 2026 – Con la fine delle Paralimpiadi (la cerimonia di chiusura è stata domenica) è terminata l’avventura a cinque cerchi di Milano. Leggi anche: Calciomercato Roma, bye bye Dybala: la ‘Joya’ verso l’Argentina Si parla di: Eni: collochera' due bond in dollari a 10 e 30 anni. Bye-bye bond, buy azioniNell'incertezza molti investitori si rifugiano nei titoli di Stato. Ma i consulenti dovrebbero aiutare gli investitori a fare scelte contrarian, comprando equity In questo momento sul mercato c'è ... milanofinanza.it Venezia nel segno di Queer, Craig bye bye BondBatte forte un cuore Queer a Venezia 81. È il giorno del nuovo film di Luca Guadagnino, terzo dei cinque film italiani in corsa per il Leone d'oro, e porta sul red carpet, oltre all'amato regista di ... ansa.it