Ghisalba debito in calo a 2,8 milioni ma pesa l’incendio della piscina

Il Comune di Ghisalba ha chiuso il bilancio 2025 con un risultato di amministrazione pari a circa 4,74 milioni di euro. Nonostante il saldo positivo, resta un debito di circa 2,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto al passato. Tra le voci di spesa, si segnala l’incendio che ha coinvolto la piscina comunale, un episodio che ha avuto un impatto sui conti pubblici.

Avanzo a 4,7 milioni e cassa sopra i 4 milioni. Pagamenti in 14 giorni. Nel 2025 nessun taglio ai servizi essenziali nonostante il rogo dell’impianto natatorio e gli accantonamenti Ghisalba. Ammonta a 4.740.122 euro il risultato di amministrazione del Comune per quanto riguarda il 2025. Il debito che scende a 2.866.580 euro mentre la percentuale di indebitamento si attesta all’1,92%, con una spesa annua per interessi pari a 90.976 euro. L’avanzo è composto per 2.872.336 euro da fondi accantonati, 1.469.795 euro vincolati, 43.616 euro destinati agli investimenti e 354.374 euro di quota libera. I pagamenti ai fornitori sono stati effettuati con una media di 14 giorni e lo stock del debito commerciale risulta praticamente inesistente.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Il caffè Kimbo vola nel 2025: ricavi oltre 300 milioni e debito in forte caloIl Consiglio di Amministrazione di Kimbo Spa ha chiuso il bilancio relativo all’esercizio 2025, che segna un punto di svolta importante nel percorso... Leggi anche: Piscina di Ghisalba, demolizione del tetto al via entro fine mese: “Riapertura prevista tra 2028 e 2029”