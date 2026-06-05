PalaGuerrieri sul tetto c’è un buco

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul tetto del PalaGuerrieri si è aperto un foro, che ha portato a ipotesi di realizzare visite turistiche simili a quelle del Pantheon a Roma, per raccogliere fondi utili al completamento dell'impianto. La presenza del buco è stata segnalata e ha suscitato discussioni tra le autorità, mentre non sono stati ancora definiti interventi specifici. La struttura rimane chiusa per lavori di manutenzione e messa in sicurezza.

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"Abbiamo anche noi il Pantheon, a questo potremmo organizzare tour turistici come avviene a Roma così forse recuperiamo un pò di soldi per finirlo questo PalaGuerrieri". Usa l’ironia l’ex sindaco e oggi consigliere di opposizione Roberto Sorci per denunciare in quello che era il tempio del basket. La copertura è stata rifatta ma è stato lasciato all’apice della struttura un foro, ormai da oltre due mesi. Tantochè il PalaGuerrieri è stato ribattezzato il Pantheon fabrianese. I tempi del cantiere, dopo l’ennesima proroga parlano di agosto ma è ormai abbastanza evidente che non saranno probabilmente rispettati. "Questa maggioranza sta mostrando tutta la sua incapacità – attacca Sorci -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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