?ernobyl il buco nel tetto | un drone minaccia il mondo intero

Un drone russo di tipo Geran-2 ha perforato il tetto del Nuovo Confinamento Sicuro a Chernobyl, danneggiando la struttura. Il colpo ha compromesso il contenimento di circa 180 tonnellate di combustibile nucleare nel reattore 4. La perdita di tenuta rappresenta un rischio immediato e si sta valutando il possibile impatto sulla sicurezza dell’area. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e internazionali.

? Cosa sapere Un drone russo Geran-2 ha perforato il tetto del Nuovo Confinamento Sicuro a?ernobyl.. Il danno compromette il contenimento di 180 tonnellate di combustibile nucleare nel reattore 4.. Il rischio di una nuova nube radioattiva a?ernobyl si aggrava dopo che un drone russo ha perforato il tetto della struttura protettiva nel febbraio 2025, mettendo in pericolo la stabilità del sito nucleare a quarant’anni dal disastro. A pochi giorni dal quarantesimo anniversario dell’esplosione del reattore numero 4, l’area di esclusione — una zona contaminata vasta quanto Cipro e quasi priva di presenza umana — vive una tensione senza precedenti....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ?ernobyl, il buco nel tetto: un drone minaccia il mondo intero Notizie correlate Base italiana a Erbil colpita da un drone. Il governo fa ritirare l’intero contingenteNella notte tra l’11 e il 12 marzo un drone ha colpito la base militare italiana all’interno dell’aeroporto internazionale di Erbil, nel Kurdistan... Andy Diaz ancora sul tetto del mondo indoor nel triplo: l’oro arriva con il primo saltoLIVORNO – Andy Diaz non conosce ostacoli e si conferma il sovrano assoluto del salto triplo mondiale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Chernobyl: quarant’anni fa una nube attraversò i cieli; Chernobyl, 40 anni dopo: il paradosso degli animali (contaminati) che prosperano nella zona proibita; Cernobyl, 40 anni dopo: le testimonianze dei liquidatori; ? Chernobyl grano e mais coltivati illegalmente Ucraina. «…mi recai ai cancelli di Chernobyl, alle porte della Foresta Rossa. Immaginavo che la foresta mi parlasse. Ho cercato di darle voce. Ho iniziato a scrivere storie e a comporre immagini per dare un volto all’invisibile, un corpo allo spettro delle catastrofi ambie - facebook.com facebook Insieme a @CarloStagnaro e @Pinnlo, storico autore di Superquark, analizziamo l’impatto di Chernobyl sul progresso del nucleare nel nostro Paese e, forse, anche sul declino della fiducia degli italiani nella scienza Su YouTube, Spotify, ed Apple Podcasts y x.com