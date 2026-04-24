PalaGuerrieri critiche anche nella maggioranza

Il cantiere del PalaGuerrieri prosegue tra ritardi e incertezze, nonostante un investimento di circa 5 milioni di euro. L’impianto, chiuso da aprile 2021, continua a rappresentare un punto critico per la città. Anche all’interno della maggioranza si sono sollevate critiche riguardo alla gestione dei lavori e ai tempi di completamento. La situazione resta irrisolta, con i lavori ancora in corso e nessuna data ufficiale per la riapertura.

Il cantiere del PalaGuerrieri continua a scivolare in un gorgo di ritardi e incertezze. Nonostante un investimento che sfiora i 5 milioni di euro, l’impianto – chiuso dall’aprile 2021 – resta una ferita aperta nel cuore della città. Le ultime segnalazioni dei cittadini descrivono una situazione paradossale: la copertura non sarebbe ancora ultimata e, nelle giornate di pioggia, l’acqua continuerebbe a penetrare nella struttura, mettendo a rischio i lavori già eseguiti. Un cantiere lumaca, partito nel dicembre 2023 e già lontano 15 mesi dalla scadenza originaria, il silenzio della giunta Ghergo è stato interrotto da un attacco frontale che arriva proprio dall’interno della maggioranza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - PalaGuerrieri, critiche anche nella maggioranza Notizie correlate Si dimette anche Gasparri. Ancora scosse nella maggioranzaDopo le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e della ministra del turismo Santanché, oggi è stata la volta di Maurizio Gasparri, capogruppo al senato... Leggi anche: Anche Portogruaro introduce la tassa di soggiorno, tensioni nella maggioranza