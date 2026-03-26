I carabinieri di Palagonia, supportati dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania e dai vigili del fuoco, hanno condotto un'ispezione in un ristorante etnico locale. Durante i controlli sono state contestate sanzioni per un totale di tremila euro al titolare dell’attività. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali irregolarità riscontrate.

I carabinieri della stazione di Palagonia, con il supporto del personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità Nas di Catania e dei vigili del fuoco hanno effettuato un’ispezione in un ristorante etnico del posto. I militari dell’Arma hanno contestato al titolare dell’attività, un 51enne del posto, irregolarità in materia igienico-sanitaria e amministrativa, consistenti "nell’omessa comunicazione all’autorità competente dell’attività di stabilimento di trasformazione e distribuzione di alimenti, in violazione dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 1932007, nonché nella mancata o non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp", come reso noto dal comando provinciale dell'Arma che non ha specificato il nome dell'attività. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Controlli in un ristorante etnico di Palagonia, tremila euro di sanzioni per il titolare

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