Nelle aziende agricole della Valle Telesina sono stati effettuati controlli che hanno portato alla sospensione di un’attività imprenditoriale e alla contestazione di diverse violazioni. Durante le ispezioni sono stati rilevati irregolarità relative alle normative in materia di sicurezza e gestione ambientale. Le autorità hanno emesso sanzioni, e alcune pratiche sono state segnalate per ulteriori approfondimenti. L’intervento si inserisce in una più ampia attività di verifica delle aziende agricole nella regione.

In un’altra impresa agricola fortorina il titolare non aveva messo in atto le necessarie misure di salvaguardia dei dipendenti dai rischi di natura elettrica, omettendo di inviarli alla visita medica periodica, non garantendo loro la formazione in materia antincendio, sanitaria e di sicurezza e non redigendo il documento di valutazione dei rischi. Tali violazioni del “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” prevedono la comminazione di cinque ammende per un totale di quasi diecimila euro. Apprezzabile letterato, la sua corte fu una fervida e prolifica fucina di cultura, luogo di. Comunicato Stampa Presenti Rubano e Martusciello: al centro partecipazione, meritocrazia e nuove opportunità per i. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Controlli nelle aziende agricole: raffica di sanzioni nel Sannio

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