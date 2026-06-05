Pagine Mondiali Sudafrica 2010 | Jabulani Messi vs Maradona e il bacio di Casillas

Durante il Mondiale del 2010 in Sudafrica, la palla ufficiale Jabulani è stata protagonista di numerosi commenti. La sfera, usata nelle partite, ha suscitato discussioni tra calciatori e tifosi per le sue caratteristiche di volo e stabilità. In quel torneo, Lionel Messi e Diego Maradona sono stati tra i protagonisti, mentre un’immagine rimasta impressa mostra un bacio tra un portiere e un giocatore in campo.

Pagine Mondiali è il format in cui raccontiamo le ultime edizioni dei Mondiali attraverso le prime pagine de La Gazzetta dello Sport, in un confronto generazionale tra un giovane giornalista e una firma storica che quel torneo lo ha vissuto da inviato. In questo episodio, Filippo Maria Ricci e Niccolò Longo ci riportano nell’estate del 2010, quella del Mondiale in Sudafrica. Un’edizione unica che vede l’Africa per la prima volta al centro del mondo calcistico e non solo, tra vuvuzelas, Jabulani e momenti memorabili. È il Mondiale di Messi e Maradona, delle prodezze di Forlan, della favola Ghana ma anche delle grandi decadute, come Italia e Francia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Sudafrica 2010: Jabulani, Messi vs Maradona e il bacio di Casillas | Pagine Mondiali

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