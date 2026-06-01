Ogni Mondiale, prima ancora di cominciare, riaccende la memoria. Con l’edizione 2026 alle porte — quella tra Usa, Messico e Canada, di cui abbiamo già mappato i 16 stadi — abbiamo provato a scegliere i momenti iconici dei Mondiali, quelli che restano scolpiti. Senza pretesa di verità assoluta: è la nostra classifica, e parte da dove deve partire. 1. Maradona, la Mano de Dios e il Gol del Secolo (1986). Quattro minuti, Argentina-Inghilterra, e due immagini opposte: il pugno che inganna il mondo e i sessanta metri palla al piede che lo incantano. Sacro e profano nello stesso uomo. Per noi non è in classifica: è la classifica. 2. Messi alza la Coppa (2022). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Dalla Mano de Dios di Maradona a Messi: i 100 momenti più iconici dei Mondiali

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Recuerdan la mano de Dios

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Verso il #Mondiale2026, i momenti più iconici della storia della Coppa. In cima Maradona: Mano de Dios e Gol del Secolo, 1986. Poi Messi, la testata di Zidane, l'urlo di Tardelli, il rigore di Baggio. Per Napoli la pagina più bella la conosciamo già: ha la ma x.com

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