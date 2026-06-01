Dalla Mano de Dios di Maradona a Messi | i 100 momenti più iconici dei Mondiali

Da ilnapolista.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni Mondiale, prima ancora di cominciare, riaccende la memoria. Con l’edizione 2026 alle porte — quella tra Usa, Messico e Canada, di cui abbiamo già mappato i 16 stadi — abbiamo provato a scegliere i momenti iconici dei Mondiali, quelli che restano scolpiti. Senza pretesa di verità assoluta: è la nostra classifica, e parte da dove deve partire. 1. Maradona, la Mano de Dios e il Gol del Secolo (1986). Quattro minuti, Argentina-Inghilterra, e due immagini opposte: il pugno che inganna il mondo e i sessanta metri palla al piede che lo incantano. Sacro e profano nello stesso uomo. Per noi non è in classifica: è la classifica. 2. Messi alza la Coppa (2022). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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