Mondiali caos visti | Sudafrica bloccato e incognita Iran
Durante i Mondiali, la nazionale sudafricana è stata bloccata in partenza a causa di un errore burocratico legato ai visti. Intanto, i dirigenti iraniani non sono ancora stati autorizzati all’ingresso negli Stati Uniti, con un’incognita sulle decisioni che potrebbero influenzare la partecipazione della squadra. La situazione ha generato confusione e ritardi nelle operazioni di viaggio delle squadre coinvolte.
? Domande chiave Chi impedirà l'ingresso dei dirigenti iraniani negli Stati Uniti?. Quale errore burocratico ha bloccato la nazionale sudafricana in partenza?. Come influirà il countdown di cinque secondi sul ritmo delle partite?. Quali misure di sicurezza estrema utilizzeranno gli agenti dell'ICE negli stadi?.? In Breve Regola otto secondi per rimesse portieri e countdown di cinque secondi per temporeggiatori.. Uso massiccio droni e agenti ICE con budget superiore a un miliardo di dollari.. Iran giocherà come Minab 168 dopo l'attacco del 28 febbraio a Minab.. Debutto iraniano previsto il 16 giugno al SoFi Stadium di Los Angeles.. Il Sudafrica ritarda la partenza per il Messico a causa di un errore burocratico sui visti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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