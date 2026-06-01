Mondiali caos visti | Sudafrica bloccato e incognita Iran

Notizia in breve

Durante i Mondiali, la nazionale sudafricana è stata bloccata in partenza a causa di un errore burocratico legato ai visti. Intanto, i dirigenti iraniani non sono ancora stati autorizzati all’ingresso negli Stati Uniti, con un’incognita sulle decisioni che potrebbero influenzare la partecipazione della squadra. La situazione ha generato confusione e ritardi nelle operazioni di viaggio delle squadre coinvolte.