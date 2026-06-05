Padova oltre 30.000 cittadini al voto per la Commissione di rappresentanza

Notizia in breve

A Padova, oltre 30.000 cittadini sono chiamati a votare per la Commissione di rappresentanza. Sono 26 i candidati in corsa per i posti disponibili. Le urne saranno aperte in tre seggi situati in diverse zone della città, pronti ad accogliere gli elettori domenica. La consultazione riguarda la scelta dei rappresentanti che comporranno la commissione. La partecipazione dei cittadini è obbligatoria per legge.