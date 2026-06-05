Padova oltre 30.000 cittadini al voto per la Commissione di rappresentanza

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Padova, oltre 30.000 cittadini sono chiamati a votare per la Commissione di rappresentanza. Sono 26 i candidati in corsa per i posti disponibili. Le urne saranno aperte in tre seggi situati in diverse zone della città, pronti ad accogliere gli elettori domenica. La consultazione riguarda la scelta dei rappresentanti che comporranno la commissione. La partecipazione dei cittadini è obbligatoria per legge.

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Chi sono i 26 candidati che si contendono i posti?. Dove si trovano esattamente i tre seggi per votare domenica?. Quali requisiti specifici servono per esercitare il diritto di voto?. Come influenzerà la nuova Commissione le decisioni del Comune?.? In Breve Voto domenica 7 e lunedì 8 giugno dalle 9:00 alle 17:00.. Sedi presso Casa di Quartiere Arcella, Sala Nassiriya e ufficio Bassanello.. 26 candidati ufficiali in competizione per il rinnovo dell'organismo.. L'assessora Colonnello sottolinea il ruolo economico e sociale dei lavoratori migranti.. Oltre 30.000 cittadini chiamati alle urne a Padova per il rinnovo della Commissione di rappresentanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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