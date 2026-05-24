Quattrocento e quarantuno cittadini di San Benedetto sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. I seggi speciali per i cittadini con disabilità sono stati predisposti in diversi punti della città. Il voto disgiunto potrebbe influenzare l'esito del consiglio comunale, ma non ci sono ancora dati ufficiali sui risultati. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23.

? Domande chiave Come influenzerà il voto disgiunto l'esito del nuovo consiglio comunale?. Quali sono i seggi speciali dedicati ai cittadini con disabilità?. Dove si trovano i punti di raccolta divisi per cognome?. Chi sono i cittadini residenti all'estero che incideranno sul risultato?.? In Breve Voto aperto domenica 24 maggio fino alle 23:00 e lunedì 25 maggio alle 15:00.. 43 seggi distribuiti tra scuole cittadine e strutture come Villa Anna e RSA San Giuseppe.. Elettori con disabilità possono richiedere trasporto telefonico al numero 0735794575.. Oltre 2.925 residenti iscritti all'Aire partecipano alla consultazione elettorale.. Oltre 38.000 cittadini sono chiamati alle urne a San Benedetto oggi, domenica 24 maggio, per decidere il futuro del sindaco e dei 24 consiglieri comunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Benedetto al voto: 41.000 cittadini decidono il nuovo sindaco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Tale of Two Cities | Complete Edition 2/2 | Book 3 & Review | For Sleep

Notizie e thread social correlati

Oristano al voto: 38 comuni decidono il nuovo volto dei sindaciA Oristano e nei suoi 38 comuni si avvicina il momento delle urne, con cittadini chiamati a eleggere nuovi sindaci o confermare quelli in carica.

Elezioni comunali 2026, Lerici e Levanto alle urne: cittadini chiamati al voto per eleggere il sindacoOggi i cittadini di Lerici e Levanto sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco.

Temi più discussi: Elezioni comunali 2026, tutti i numeri e dove votare; Elezioni comunali di San Benedetto del Tronto. Appello al voto di Giorgia Coccia; San Benedetto al voto, il ritorno di Orlando Ruggieri con 'Progettiamo Insieme': Fede volto nuovo, noi uniti contro la destra degli interessi. Porto d'Ascoli e sanità le mie priorità; Marche, dove e quando si vota per le comunali 2026: elezioni in 27 comuni, le sfide di Macerata e Fermo.

Primo voto dopo le Regionali, nelle Marche il centrosinistra prova la riscossa. Alle urne un cittadino su dieci. Tra i centri Fermo, Macerata, Senigallia, San Benedetto #ANSA x.com

San Benedetto sceglie . Tre candidati a sindaco, possono votare in 38milaL’elettore più anziano è Guerino Patani, carabiniere in pensione, che ha recentemente spento 109 candeline. Il più giovane è maggiorenne da ieri. ilrestodelcarlino.it

Dal palco alle urne gli ultimi comizi a San Benedetto: appelli di Fede, D’Andrea e MozzoniSAN BENEDETTO - La parola passa agli elettori. Ieri sera protagoniste sono state le piazze e i palchi da dove è arrivato l’ultimo appello al voto, da parte dei tre candidati ... corriereadriatico.it

Chi è il tuo santo preferito e la sua storia? reddit