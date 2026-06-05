Comunità straniere al voto si rinnova la Commissione di rappresentanza

Notizia in breve

Domenica 7 e lunedì 8 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo della Commissione di rappresentanza delle persone con cittadinanza straniera a Padova. L’organismo, incaricato di rappresentare le comunità straniere nei processi decisionali locali, sarà eletto in questa occasione. La consultazione coinvolge i cittadini stranieri residenti nella città, che potranno esprimere la propria preferenza per i candidati in lista. La commissione ha il compito di essere portavoce delle esigenze delle comunità straniere.