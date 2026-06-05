Comunità straniere al voto si rinnova la Commissione di rappresentanza
Domenica 7 e lunedì 8 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo della Commissione di rappresentanza delle persone con cittadinanza straniera a Padova. L’organismo, incaricato di rappresentare le comunità straniere nei processi decisionali locali, sarà eletto in questa occasione. La consultazione coinvolge i cittadini stranieri residenti nella città, che potranno esprimere la propria preferenza per i candidati in lista. La commissione ha il compito di essere portavoce delle esigenze delle comunità straniere.
Domenica 7 e lunedì 8 si voterà per il rinnovo della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera, l’organismo che contribuisce ai processi decisionali della città portando la voce delle comunità straniere.L'attuale Commissione, in carica da luglio 2021 per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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