A Padova, nel 2025 si registra un aumento del 12% delle richieste per il Pane dei Poveri. Non sono stati comunicati i numeri di nuovi nuclei familiari in lista d'attesa. I beneficiari che rappresentano un quinto delle richieste sono individui o famiglie con specifiche condizioni di bisogno, anche se i dettagli sui criteri di selezione non sono stati resi noti. La domanda complessiva continua a crescere rispetto agli anni precedenti.

Quanti nuovi nuclei familiari sono entrati in lista d'attesa quest'anno?. Chi sono i beneficiari che rappresentano un quinto delle richieste totali?. Come viene gestito il budget di quasi centomila euro per le derrate?. Quanto costa garantire il pane a una famiglia per un mese?.? In Breve Distribuiti 10 tonnellate di pane e 6,5 tonnellate di frutta e verdura nel 2025.. AUSA gestisce 10.669 richieste totali con 253 nuclei familiari beneficiari.. Iniziativa fondata nel 1887 da don Antonio Locatelli tramite Associazione universale di S. Antonio.. Spesa operativa di 98.400 euro per acquisti derrate e manutenzione strutture.. L’Opera Pane dei Poveri registra un aumento del 12,36% di pane distribuito nel 2025 a Padova. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Padova: boom di richieste per il Pane dei Poveri, +12% nel 2025

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