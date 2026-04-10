Boom dei sequestri di droga e quasi un arresto al giorno | i numeri del 2025 nel salernitano della Polizia di Stato

Nel primo semestre del 2025, nella provincia di Salerno, le forze di polizia hanno sequestrato ingenti quantità di droga, con un record di quasi un arresto al giorno. La Questura ha comunicato che tra gennaio e giugno sono stati effettuati numerosi interventi per contrastare il traffico illecito, portando a numerosi sequestri e arresti. L’attività di sicurezza si è concentrata su diverse zone del territorio provinciale, in risposta all’aumento delle operazioni di contrasto alla criminalità legata alla droga.

Una macchina della sicurezza che non si ferma mai. In occasione del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Salerno ha reso noto il bilancio dell'attività istituzionale svolta su tutto il territorio provinciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Sicurezza a Brescia, i numeri e le attività nel 2025 della Polizia di StatoBrescia, 30 gennaio 2026 – Questa mattina in Questura a Brescia sono stati resi noti i numeri relativi del lavoro svolto a Brescia e Provincia dalla... Leggi anche: Polizia, il bilancio del 2025: 21mila espulsioni, sequestri per 150 milioni e 13 tonnellate di droga Temi più discussi: Blitz tra macellerie e kebab: sequestri e locali a rischio chiusura dopo i controlli in zona stazione; Meno incidenti ma boom di veicoli irregolari: i numeri della Polizia Locale; Stretti tra camorra e ‘ndrangheta; Armi e droga, picco di sequestri per smantellare la rete dei clan. Polizia, il bilancio del 2025: 21mila espulsioni, sequestri per 150 milioni e 13 tonnellate di drogaNel 2025 sono stati emessi complessivamente 21.444 provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri ... lapresse.it Oltre un milione di persone controllate a Milano: calano gli arresti, volano i sequestri di hashishPiù controlli, meno arresti e una montagna di droga sequestrata: il bilancio 2025 della Polizia a Milano rivela una città blindata, dove però esplodono le truffe ai danni dei più fragili (+70%). Tutti ... milanotoday.it Salerno, Festa della Polizia di Stato, il discorso del Questore Conticchio - facebook.com facebook 174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com