Mutui in crescita a Parma | +31,8% nel terzo trimestre 2025 boom di richieste per la casa

Nel terzo trimestre del 2025, i mutui richiesti dalle famiglie italiane sono aumentati del 31,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento significativo anche a Parma. Secondo i dati pubblicati a dicembre dalla Banca d’Italia e analizzati da Kìron Partner Spa, si registra un boom di richieste di finanziamenti per l’acquisto di case. La crescita si inserisce in un quadro di aumento complessivo dei mutui nel Paese durante il 2025.

Continua la crescita dei mutui in Italia nel 2025. Secondo l’analisi di Kìron Partner Spa, basata sui dati del report “Banche e istituzioni finanziarie” pubblicato da Banca d’Italia a dicembre 2025, nel terzo trimestre dell’anno le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto della casa in aumento del +18,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, per un controvalore complessivo di oltre 2 miliardi di euro. Un trend positivo che consolida quanto già registrato nei trimestri precedenti: +31,4% nel secondo trimestre e addirittura +52,6% nel primo. Nei primi nove mesi del 2025, il totale erogato ha raggiunto i 40,6 miliardi di euro, con una crescita complessiva del +32,8% su base annua. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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