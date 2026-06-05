Padel | Dal Pozzo scrive la storia è la prima italiana ai quarti

Una giocatrice italiana ha raggiunto i quarti di finale in un torneo di padel, diventando la prima del suo paese a farcela in questa fase. Dopo aver perso il primo set 0-6, ha recuperato vincendo gli incontri successivi e qualificandosi per i quarti. Nei prossimi incontri affronterà una concorrente di 21 anni, anch’essa qualificata ai quarti di finale. La partita tra le due si svolgerà nelle prossime fasi del torneo.

Come ha fatto la Dal Pozzo a rimontare dopo un 0-6?. Chi dovrà affrontare la ventunenne nei prossimi quarti di finale?. Quali coppie favorite sono già state eliminate dal tabellone maschile?. Quanto può scalare la classifica mondiale la romagnola dopo questo successo?.? In Breve Dal Pozzo e Nuria Rodriguez superano Orsi e Laguno con 6-4, 0-6, 7-6.. La ventunenne punta alla posizione numero 40 nel ranking FIP dopo il successo.. Il traguardo segue la vittoria della romagnola al FIP Promises Roma Under 18.. Nel maschile Gonzalez e Bergamini eliminano i testa di serie 3 Stupaczuk e Yanguas.. Giulia Dal Pozzo scrive la storia al Foro Italico: traguardo senza precedenti per l’Italia in un Major. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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