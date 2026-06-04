Predestinata forse non è l’aggettivo giusto: mette troppa pressione addosso, rischia di trasformarsi in un boomerang. Ma di certo l’exploit di Giulia Dal Pozzo al Foro Italico – prima italiana a qualificarsi per i quarti di finale di un Major del circuito Premier Padel – non arriva come un fulmine a ciel sereno. Parliamo, infatti, di una giocatrice che soltanto tre anni fa conquistava nella categoria Under 18 femminile il Fip Promises di Roma: era lecito attendersi una crescita costante tra le “pro”, e così è stata. È Giulia la notizia di giornata al Foro: in coppia con Nuria Rodriguez, da oggi ha l’onore di essere la prima italiana a centrare i quarti di finale in un Major. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Premier Padel, Dal Pozzo vola ai quarti a Roma! È la prima italiana ad andare così avanti in un Major

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