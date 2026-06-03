Tre tennisti italiani hanno raggiunto i quarti di finale a Roland Garros 2026, un risultato mai verificatosi prima in uno slam. Tra loro c’è anche Flavio Cobolli. La presenza di tre rappresentanti italiani in questa fase del torneo rappresenta una novità assoluta per il torneo parigino. La competizione si svolge sulla terra battuta, con i quarti di finale che si disputano nel rispetto del programma previsto. Il torneo prosegue con i match di singolare maschile e femminile.

N on era mai capitato in uno slam che tre tennisti italiani raggiungessero i quarti di finale. Capita a Parigi, al Roland Garros 2026. Oggi Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Fabio Cobolli tornano in campo sulla terra rossa di Parigi. E uno dei tre giocherà la semifinale, e potrebbe anche essere un derby tutto italiano. Non c’è solo Jannik Sinner a esaltare gli appassionati di tennis, c’è una squadra che sta scrivendo la storia di questo sport. Jannik Sinner trionfa a Roma e confessa a Fazio: «Io emozionato davanti a Mattarella» X Leggi anche › I look più belli di sempre delle tenniste al Roland Garros: da Serena Williams a Naomi Osaka Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi oggi al Roland Garros 2026: orario partita e dove vederla stasera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il tennis azzurro ai quarti di finale dello slam parigino il tennis azzurro scrive la storia. C'è anche Flavio Cobolli

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TENNIS ITALIANO NELLA STORIA: TRE AZZURRI AI QUARTI E UN SOGNO CHE CONTINUA

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