Romano di IBM Technology Italia ha affermato che la pubblica amministrazione lavora continuamente per migliorare la produttività attraverso la revisione dei processi. La collaborazione con vari enti pubblici consente di monitorare e attuare cambiamenti volti a ottimizzare le attività e i servizi offerti. Nessuna ulteriore informazione su specifici interventi o risultati è stata fornita.

“Migliorare la produttività è uno degli obiettivi della pubblica amministrazione e lo riscontriamo giorno dopo giorno lavorando con diversi istituti ed enti che ne fanno parte. Ciò significa efficientare” i processi “non soltanto in termini di tempistiche ma anche di qualità dei servizi erogati erogati, sia agli attori interni della pubblica amministrazione che direttamente al cittadino. Sicuramente il punto di partenza è la reingegnerizzazione dei processi, che devono essere ripensati sulla base delle nuove tecnologie”. Lo ha detto Bianca Maria Romano, Ecosystem technical manager Ibm Technology Italia, a Roma presso l’Ibm Cyber Academy, parlando delle strategie con cui la Pubblica amministrazione sta migliorando la produttività e dell’impatto che Ai, automazione e tecnologie avanzate possono giocare in questo processo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Quotidiano.net - Pa: Romano (Ibm Technology Italia), ‘ripensare i processi per migliorare produttività’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pa: Romano (Ibm Technology Italia), ripensare i processi per migliorare produttività

Notizie e thread social correlati

Pa, produttività e Ai: “Non basta accelerare, bisogna ripensare i processi”La responsabile tecnica di IBM afferma che aumentare la produttività non si riduce a velocizzare i processi.

Pa, Scaramuccia (Ibm Consulting Italia), ‘tecnologia abilitatore della semplificazione'Un rappresentante di IBM Consulting Italia ha dichiarato che l'obiettivo principale è semplificare la pubblica amministrazione, rendendo...