Un rappresentante di IBM Consulting Italia ha dichiarato che l'obiettivo principale è semplificare la pubblica amministrazione, rendendo l'interazione con i cittadini più trasparente e fluida. Secondo quanto affermato, questa operazione mira a eliminare la necessità per i cittadini di affrontare la complessità delle strutture statali, alleggerendo così il loro carico di comprensione delle procedure amministrative. La tecnologia viene identificata come uno strumento chiave per facilitare questa trasformazione.

“Semplificare” la pubblica amministrazione “vuol dire rendere l'interazione con il cittadino trasparente e fluida, togliendo dalle spalle di quest'ultimo l'onere di comprendere la complessità organizzativa dello Stato e delle sue amministrazioni. La tecnologia però non deve essere applicata in modo superficiale a un processo esistente ma utilizzata per ridisegnare strutturalmente il processo di interazione con il cittadino”. Sono le parole di Daniela Scaramuccia, vice president & senior partner Settore pubblico Ibm Consulting Italia, a Roma presso l’Ibm Cyber Academy, in merito ai processi di semplificazione per l’efficientamento della pubblica amministrazione abilitati dall'adozione di nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pa, Scaramuccia (Ibm Consulting Italia), tecnologia abilitatore della semplificazione'

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