La responsabile tecnica di IBM afferma che aumentare la produttività non si riduce a velocizzare i processi. È necessario anche migliorare la qualità dei servizi offerti, sia all’interno delle organizzazioni sia ai cittadini. Secondo lei, non basta accelerare le attività, bisogna ripensare i metodi e i flussi di lavoro. La riflessione si concentra sull’importanza di un approccio più completo per ottenere risultati migliori.

(Adnkronos) – “La produttività non è solo efficientamento dei tempi, ma miglioramento della qualità dei servizi, sia per gli attori interni sia per i cittadini”, spiega Bianca Romano, Ecosystem technical manager di Ibm, in un’intervista all'Adnkronos. Ripensare i processi prima della tecnologia Il punto di partenza non è la tecnologia, ma la revisione dei processi.. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Confronto politico e culturale debole, bisogna ripensare le periferie"A Mesagne il dibattito politico e culturale nella zona urbana appare poco vivace, con poche iniziative che coinvolgano le periferie.

Il Comitato ’No Bretella’ alla carica: "Bisogna ripensare la mobilità"Il Comitato ’No Bretella’ ha annunciato che continuerà a opporsi alla realizzazione dell’opera, sostenendo che sia necessario ripensare il progetto...

Temi più discussi: Dalla produttività alla crisi dei ruoli: come l’AI cambia le professioni; Intelligenza artificiale e produttività in Italia: cosa dice Banca d’Italia; FLP a VisionePA, Carlomagno: basta burosauri, servono contratti PA evoluti e nuovi modelli organizzativi.

Pa, produttività e Ai: Non basta accelerare, bisogna ripensare i processi'La produttività non è solo velocità, ma qualità dei servizi', Bianca Romano (Ibm) spiega come dati, intelligenza artificiale e automazione stanno cambiando il lavoro nella Pubblica amministrazione ... adnkronos.com

L’AI può far crescere la produttività, ma serve una svolta su misura per l'Italia. Parla SchivardiLa lezione degli anni Novanta: l’intelligenza artificiale premia chi ha dati, organizzazione e competenze. Una sfida per le piccole e medie imprese. Il ruolo dello stato e la necessità di applicazioni ... ilfoglio.it