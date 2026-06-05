Pa produttività e Ai | Non basta accelerare bisogna ripensare i processi

Da webmagazine24.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La responsabile tecnica di IBM afferma che aumentare la produttività non si riduce a velocizzare i processi. È necessario anche migliorare la qualità dei servizi offerti, sia all’interno delle organizzazioni sia ai cittadini. Secondo lei, non basta accelerare le attività, bisogna ripensare i metodi e i flussi di lavoro. La riflessione si concentra sull’importanza di un approccio più completo per ottenere risultati migliori.

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(Adnkronos) – “La produttività non è solo efficientamento dei tempi, ma miglioramento della qualità dei servizi, sia per gli attori interni sia per i cittadini”, spiega Bianca Romano, Ecosystem technical manager di Ibm, in un’intervista all'Adnkronos.   Ripensare i processi prima della tecnologia  Il punto di partenza non è la tecnologia, ma la revisione dei processi.. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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