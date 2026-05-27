Il Comitato ’No Bretella’ alla carica | Bisogna ripensare la mobilità

Notizia in breve

Il Comitato ’No Bretella’ ha annunciato che continuerà a opporsi alla realizzazione dell’opera, sostenendo che sia necessario ripensare il progetto di mobilità. La posizione del comitato rimane ferma, e non si tratta dell’ultimo ostacolo: ci sono ancora diverse questioni da affrontare e possibili opposizioni da parte di altri soggetti. La discussione sulla Bretella prosegue, con i sostenitori e gli oppositori che continuano a confrontarsi sulle modalità di sviluppo e impatto dell’intervento.