Il Comitato ’No Bretella’ alla carica | Bisogna ripensare la mobilità
Il Comitato ’No Bretella’ ha annunciato che continuerà a opporsi alla realizzazione dell’opera, sostenendo che sia necessario ripensare il progetto di mobilità. La posizione del comitato rimane ferma, e non si tratta dell’ultimo ostacolo: ci sono ancora diverse questioni da affrontare e possibili opposizioni da parte di altri soggetti. La discussione sulla Bretella prosegue, con i sostenitori e gli oppositori che continuano a confrontarsi sulle modalità di sviluppo e impatto dell’intervento.
Non sarà l’ultimo ostacolo alla sua realizzazione, nei cui confronti ci sono ancora parecchie circostanze, ma potrebbe essere un altro elemento che alimenta un clima di incertezza che suggerisce come la Bretella Sassuolo-Campogalliano, di cui si parla da metà degli anni Ottanta, possa restare un miraggio. Ed è una segnalazione fatta pervenire all’ Agcm, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dal Comitato ‘No Bretella’, che torna alla carica sul bando di gara per il rinnovo della concessione dell’ A22 Brennero-Modena. "Che – scrivono gli ambientalisti - presenta profili di illegittimità perché fondato su una proposta di finanza di progetto, in contrasto con leggi che vietano di affidare con questo strumento le concessioni autostradali scadute". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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