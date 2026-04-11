Confronto politico e culturale debole bisogna ripensare le periferie

A Mesagne il dibattito politico e culturale nella zona urbana appare poco vivace, con poche iniziative che coinvolgano le periferie. La situazione ha portato a riflettere sulla necessità di sviluppare un nuovo modello sociale e culturale dedicato ai quartieri meno centrali della città. La questione riguarda soprattutto la mancanza di interventi che favoriscano il coinvolgimento delle comunità locali e migliorino le condizioni delle aree periferiche.

MESAGNE - In una fase di debolezza del dibattito politico locale, diventa necessario costruire un nuovo modello sociale e culturale per i quartieri periferici della città di Mesagne. È la segnalazione che arriva da Gino Stasi, sociologo ed educatore da sempre attivo nel campo dell'associazionismo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: “Ripensare l’abitare”: confronto con Rinnoviamo Forlì su emergenza casa e soluzioni innovative Leggi anche: Avellino, addio a Generoso Benigni: maestro di diritto, protagonista politico e culturale Temi più discussi: Mesagne: periferie, il confronto politico - culturale; Siglato protocollo d’intesa per lo sviluppo del progetto NextSienaHub; Gianluca Ansalone, Estremi. Il mondo in bilico tra caos e polarizzazione – Ed. Guerini e Associati; Guernica divide la Spagna: il ministro della Cultura Urtasun dice no al prestito al Guggenheim di Bilbao. Saluzzo, il confronto politico ha perso la bussola: quando lo scontro sostituisce il dialogoLettera aperta di un cittadino: dall'assemblea di Insieme si può alle polemiche su biodigestore e cultura, il clima in Consiglio comunale si fa sempre più avvelenato. È questo il modello di politic ... targatocn.it Eccellenze Sannite, idee a confronto su inclusione e avvicinamento dei disabili al patrimonio culturaleIdee a confronto sul tema Tecnologie intelligenti per favorire l’inclusione e avvicinare i disabili al patrimonio culturale. L’incontro, promosso dalla piattaforma Eccellenze Sannite®, ha permesso a ... ntr24.tv Alta tensione nell’ultima puntata di Porta a Porta durante il consueto confronto politico serale. Tra gli ospiti c’era il deputato del Partito Democratico Giuseppe Provenzano che, interrotto dal conduttore, aveva insistito per terminare la frase che stava dicendo. - facebook.com facebook La questione dell’ #energia al centro del confronto politico, con l’opposizione che incalza: “Il provvedimento varato dal governo è l’ennesimo decreto tampone, governo senza strategia”. #Tg1 Daniela Bricca x.com