Confronto politico e culturale debole bisogna ripensare le periferie

Da brindisireport.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mesagne il dibattito politico e culturale nella zona urbana appare poco vivace, con poche iniziative che coinvolgano le periferie. La situazione ha portato a riflettere sulla necessità di sviluppare un nuovo modello sociale e culturale dedicato ai quartieri meno centrali della città. La questione riguarda soprattutto la mancanza di interventi che favoriscano il coinvolgimento delle comunità locali e migliorino le condizioni delle aree periferiche.

MESAGNE - In una fase di debolezza del dibattito politico locale, diventa necessario costruire un nuovo modello sociale e culturale per i quartieri periferici della città di Mesagne. È la segnalazione che arriva da Gino Stasi, sociologo ed educatore da sempre attivo nel campo dell'associazionismo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: “Ripensare l’abitare”: confronto con Rinnoviamo Forlì su emergenza casa e soluzioni innovative

Leggi anche: Avellino, addio a Generoso Benigni: maestro di diritto, protagonista politico e culturale

Temi più discussi: Mesagne: periferie, il confronto politico - culturale; Siglato protocollo d’intesa per lo sviluppo del progetto NextSienaHub; Gianluca Ansalone, Estremi. Il mondo in bilico tra caos e polarizzazione – Ed. Guerini e Associati; Guernica divide la Spagna: il ministro della Cultura Urtasun dice no al prestito al Guggenheim di Bilbao.

Saluzzo, il confronto politico ha perso la bussola: quando lo scontro sostituisce il dialogoLettera aperta di un cittadino: dall'assemblea di Insieme si può alle polemiche su biodigestore e cultura, il clima in Consiglio comunale si fa sempre più avvelenato. È questo il modello di politic ... targatocn.it

confronto politico e culturaleEccellenze Sannite, idee a confronto su inclusione e avvicinamento dei disabili al patrimonio culturaleIdee a confronto sul tema Tecnologie intelligenti per favorire l’inclusione e avvicinare i disabili al patrimonio culturale. L’incontro, promosso dalla piattaforma Eccellenze Sannite®, ha permesso a ... ntr24.tv

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.