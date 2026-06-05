PA e IA | Romano punta su automazione per la produttività degli enti

Il responsabile di un ente pubblico ha annunciato l’intenzione di potenziare l’automazione attraverso l’intelligenza artificiale per migliorare la produttività. Si prevede di riorganizzare i processi per ridurre i tempi burocratici e integrare tecnologie come l’automazione dei flussi di lavoro e sistemi di analisi dei dati. L’obiettivo è semplificare le procedure e velocizzare le operazioni amministrative, senza specificare quali strumenti o piattaforme saranno adottate.

Come può la reingegnerizzazione dei processi abbattere i tempi burocratici?. Quali tecnologie specifiche integrerà l'IA nei flussi di lavoro pubblici?. Chi deve guidare la trasformazione digitale per garantire servizi efficienti?. Cosa cambierà concretamente nella qualità del servizio per il cittadino?.? In Breve Evento tenutosi presso l'IBM Cyber Academy di Roma. Strategia proposta da Romano, Ecosystem technical manager di IBM Technology Italia. Obiettivo miglioramento qualità servizi per cittadini e operatori interni agli istituti. Necessità di reingegnerizzare i flussi di lavoro per superare vecchie logiche operative. La reingegnerizzazione dei processi per la pubblica amministrazione: la visione di Romano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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