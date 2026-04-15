Automazione smart e ROI immediato | la posta pneumatica come leva per la produttività

In un’acciaieria italiana, l’introduzione di un sistema di posta pneumatica interno ha ridotto drasticamente i tempi di consegna dei campioni di materiale incandescente dal reparto forni al laboratorio, passando da 20 minuti a soli 2 minuti. Questa innovazione permette di velocizzare le operazioni e migliorare l’efficienza complessiva del processo produttivo, offrendo un esempio concreto di come l’automazione possa portare benefici immediati in ambito industriale.

In un’acciaieria italiana, il tempo necessario per inviare un campione di materiale incandescente dal reparto forni al laboratorio può passare da 20 minuti a 2 minuti, grazie all’adozione di un sistema di posta pneumatica interno. Nessun operaio deve più interrompere il proprio lavoro né affrontare percorsi rischiosi con carichi roventi: una capsula protetta viaggia nei tubi e consegna il campione quasi in tempo reale alla destinazione prevista. In una moderna farmacia un paziente e un il suo farmaco si trovano su due livelli diversi. Il farmacista richiede il medicinale stoccato nel magazzino al piano inferiore e in meno di 30 secondi la confezione sale lungo i tubi, arrivando direttamente nelle sue mani.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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