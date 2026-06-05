Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Il punto, sottolinea, non è rallentare l'innovazione, ma governarla. Tecnologia e rischio: un equilibrio da costruire L'adozione di nuove tecnologie introduce una doppia dimensione di rischio. “Da un lato la tecnologia può essere utilizzata in modo improprio, dall'altro può diventare essa stessa uno strumento di attacco”, osserva. Un esempio emblematico è l'intelligenza artificiale: “offre enormi benefici in termini di efficienza e automazione, ma introduce anche nuove dimensioni di rischio che devono essere gestite con attenzione”. In questo scenario, la cybersecurity assume un ruolo duplice: abilitare un'adozione sicura delle tecnologie e, allo stesso tempo, sfruttarle per rafforzare le difese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pa digitale, il nodo sicurezza: proteggere i dati per non perdere fiducia

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