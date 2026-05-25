La nuova frontiera della sicurezza | proteggere i dati nell’era digitale

Ogni giorno vengono generati, condivisi e analizzati grandi quantità di dati. La protezione di queste informazioni è diventata una priorità per le aziende e le istituzioni. Le tecnologie di sicurezza sono in costante aggiornamento per contrastare le minacce informatiche e tutelare la privacy degli utenti. Le normative sulla tutela dei dati personali sono state rafforzate, imponendo regole più stringenti su come le aziende devono gestire e proteggere le informazioni sensibili.

Ogni giorno produciamo, condividiamo e analizziamo enormi moli di dati. Sono diventati l’asset più strategico della nostra epoca, ma chi si occupa di difenderli dai nemici digitali? E come si bilancia la necessità della ricerca (ad esempio medica o demografica) con il diritto alla privacy dei cittadini? Nell’ottavo episodio di UniBg x Grins, entriamo nell’affascinante mondo della cybersecurity. Approfondiamo la cruciale differenza tra proteggersi da guasti accidentali ( Safety ) e difendersi da attacchi mirati di avversari intelligenti ( Security ), come le minacce APT (Advanced Persistent Threat). Analizziamo inoltre come normative come il... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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AI e Minori: La Nuova Frontiera della Protezione dell'Infanzia

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