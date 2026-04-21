Con l’uscita di iOS 15.2, Apple ha introdotto nuove funzioni per la gestione dell’eredità digitale. La possibilità di designare un contatto di fiducia permette ora di condividere in modo sicuro determinati dati in caso di decesso. La procedura prevede l’aggiunta di questa persona nelle impostazioni di sicurezza, con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai contenuti digitali in momenti delicati.

Gestire il patrimonio digitale dopo la scomparsa di un caro è una sfida che si gioca tra protocolli di sicurezza e burocrazia. Con l’introduzione di iOS 15.2, Apple ha delineato una procedura specifica per permettere a persone fidate di accedere ai dati salvati su iCloud, cercando di risolvere le complessità legate alla gestione delle eredità digitali. La chiave d’accesso per i ricordi digitali. Configurare preventivamente il Contatto Erede rappresenta la via più rapida per evitare intoppi amministrativi futuri. Chi decide di utilizzare questa funzione può designare un soggetto autorizzato a recuperare file sensibili come note, contatti e fotografie memorizzate nel cloud.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eredità digitale: come proteggere i propri dati con iOS 15.2

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