Un aumento di morti per overdose nel Fermano ha spinto un esponente politico a chiedere una legge urgente. Il tasso di mortalità nella zona è venti volte superiore alla media regionale. La proposta mira a rafforzare le misure contro lo spaccio e a offrire supporto alle famiglie colpite. Attualmente, non ci sono dettagli su come la legge intenda intervenire specificamente o quali strumenti vengano proposti.

Perché il tasso di mortalità nel Fermano è venti volte superiore alla media?. Come intende la nuova legge contrastare lo spaccio e sostenere le famiglie?. Quali risorse economiche verranno stanziate per la prevenzione nelle scuole?. Chi coordinerà l'intervento tra forze dell'ordine e terzo settore?.? In Breve Tasso mortalità Fermo 19,7 decessi ogni 100mila abitanti tra il 2013 e 2022. Andrea Putzu relatore maggioranza per la proposta di legge approvata in commissione. Marche terza regione italiana per rischio di mortalità da overdose. Strategia prevede prevenzione scolastica e nuovi fondi per il servizio sanitario regionale. Cesetti chiede l’approvazione urgente della legge contro le dipendenze dopo i dati allarmanti nel Fermano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Overdose: Cesetti chiede legge urgente dopo l’allarme nel Fermano

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