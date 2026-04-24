Crollo nel cuore di Napoli sgomberati stabili limitrofi | Manfredi chiede tavolo urgente al Prefetto

Nella notte si è verificato un crollo parziale di un edificio di quattro piani situato al civico 91 di piazza de Nicola, nel centro di Napoli. L'edificio, ormai disabitato, è stato oggetto di un crollo che non ha coinvolto persone. In seguito all'evento, sono stati sgomberati alcuni stabili limitrofi. Il sindaco ha richiesto un incontro urgente con il Prefetto per discutere della situazione.

Durante la notte si è verificato il crollo parziale di un edificio abbandonato di quattro piani situato al civico 91 di piazza de Nicola, nel cuore di Napoli, che non ha visto persone coinvolte. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del fuoco, attualmente impegnate nelle.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Vertenza servizi dell'Asp ausiliari: Uiltucs chiede al Prefetto un tavolo urgenteLa Uiltucs Sicilia ha formalmente richiesto al Prefetto di Catania la convocazione urgente di un tavolo istituzionale per affrontare la vertenza... Leggi anche: Epatite A, il sindaco Manzoni scrive al Prefetto: “Tavolo urgente per salute e imprese” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nastri gialli e chioschi sventrati: il maltempo colpisce il cuore di Castel Sant’Angelo; Edificio antico nel cuore di Napoli crolla nella notte | VIDEO; Crolla palazzina nella notte, si scava tra le macerie; NEL CUORE DEL CONFLITTO | ISRAELE E PALESTINA NEL CINEMA DI GUY DAVIDI | IL REGISTA SARÀ PRESENTE IN SALA. Napoli, crollo a Porta Capuana: vigili del fuoco al lavoro tra le macerieNel cuore di Napoli nella notte si è verificato il crollo di un edificio di quattro piani in via Siniscalchi, nella zona di Porta Capuana. L’allarme è scattato intorno alle 2 del ... magazinepragma.com Crollo a Napoli, palazzina giù a Porta Capuana: soccorritori al lavoro tra le maceriePaura nel cuore della notte a Napoli per il crollo di una palazzina in via Siniscalchi, a pochi passi dalla storica Porta Capuana. Intorno alle ore 2:00, un ... napolivillage.com Quattro anni, zero riforme. Crescita zero, stipendi al minimo, crollo della produzione industriale, sanità al collasso, picco della povertà. Ma per Meloni è sempre colpa di Conte che ha lasciato Palazzo Chigi nel 2021... - facebook.com facebook