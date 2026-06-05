Otto mesi di lavori alla Crocetta importante intervento di rinnovo della rete gas

Lunedì 8 giugno sono iniziati i lavori di rinnovo della rete del gas nel quartiere Crocetta a Modena. Gli interventi, che dureranno circa otto mesi, riguardano il rifacimento delle condotte di via Mar Tirreno e altre strade adiacenti. Gli operai di una società del Gruppo Hera stanno eseguendo le attività in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il progetto prevede il completo rinnovo delle condotte per migliorare la distribuzione del gas nel quartiere.

Iniziano lunedì 8 giugno i lavori di rinnovo della rete gas nel quartiere Crocetta a Modena. I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, saranno infatti impegnati, in accordo con l’amministrazione comunale, nel completo rifacimento delle condotte gas di via Mar Tirreno e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pavullo, in partenza i lavori di rinnovo della rete gas in via GiardiniA Pavullo, giovedì 9 aprile, inizieranno i lavori di rinnovo della rete del gas in via Giardini.

Lavori, tubazione della rete gas-metano danneggiata: intervento programmato e viabilità modificataDa lunedì 25 maggio a venerdì 5 giugno, un tratto di via Cisanello all’intersezione con via Luschi e via Gioberti sarà chiuso al traffico, in...

Temi più discussi: Lo stagionale: Lavoro solo otto mesi l’anno e mi sta bene così; Largo Giustinano, tempi lunghi: A luglio via al rifacimento ci vorranno otto mesi; COMUNE DI VERONA – Riduzione TARI dell'80% per le attività economiche nelle vie interessate dai cantieri per la Filovia e i lavori di Ponte Nuovo; Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: al via i lavori per una nuova prassi di riferimento.

Galleria di Mughina, polemiche sull’appalto per i lavori: Dopo 5 mesi niente bando x.com

Largo Giustinano, tempi lunghi: A luglio via al rifacimento ci vorranno otto mesiDal novembre scorso i posti sono ridotti per operazioni e rilievi preliminari. Il progetto, del valore di 655mila euro, è della Soprintendenza . . msn.com

Fosso di Casale. Lavori avanti ancora per mesiI lavori attualmente in corso sul fosso di Casale proseguiranno almeno per altro otto mesi. Lo ha fatto sapere l’amministrazioEne, in occasione della scorsa seduta del consiglio, con il vice-sindaco ... lanazione.it