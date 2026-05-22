Lavori tubazione della rete gas-metano danneggiata | intervento programmato e viabilità modificata
Da lunedì 25 maggio a venerdì 5 giugno, un tratto di via Cisanello all’intersezione con via Luschi e via Gioberti sarà chiuso al traffico, in occasione di un intervento di sostituzione di una tubazione danneggiata della rete gas-metano. I lavori sono stati programmati per permettere a Toscana Energia spa di eseguire le operazioni di riparazione sulla conduttura. La chiusura influenzerà la viabilità lungo quella strada per tutta la durata dell’intervento.
Da lunedì 25 maggio a venerdì 5 giugno sarà chiuso al traffico un tratto di via Cisanello all’intersezione con via Luschi e via Gioberti per consentire a Toscana Energia spa l’esecuzione di lavori urgenti di sostituzione di una tubazione ammalorata della rete gas-metano.L’intervento interesserà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
TUBO DEL GAS TRANCIATO DA UN CAMION IN MANOVRA, L'INTERVENTO IMMEDIATO EVITA IL PEGGIO | 20/02/2026
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