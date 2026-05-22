Lavori tubazione della rete gas-metano danneggiata | intervento programmato e viabilità modificata

Da lunedì 25 maggio a venerdì 5 giugno, un tratto di via Cisanello all’intersezione con via Luschi e via Gioberti sarà chiuso al traffico, in occasione di un intervento di sostituzione di una tubazione danneggiata della rete gas-metano. I lavori sono stati programmati per permettere a Toscana Energia spa di eseguire le operazioni di riparazione sulla conduttura. La chiusura influenzerà la viabilità lungo quella strada per tutta la durata dell’intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui