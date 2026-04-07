Pavullo in partenza i lavori di rinnovo della rete gas in via Giardini

A Pavullo, giovedì 9 aprile, inizieranno i lavori di rinnovo della rete del gas in via Giardini. L’intervento sarà effettuato da Inrete Distribuzione Energia, società appartenente al Gruppo Hera. La manutenzione sarà concentrata sulla sostituzione delle vecchie condutture e comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità nella zona interessata. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui tempi di completamento dell’intervento.

L'intervento in programma dal 9 aprile. Previste modifiche alla viabilità Sono in partenza giovedì 9 aprile a Pavullo i lavori di rinnovo della rete gas a cura di Inrete Distribuzione Energia (società del Gruppo Hera). L'importante intervento, in accordo con l'amministrazione comunale, riguarderà il tratto di via Giardini compreso tra i civici 240 e 320 e prevede la sostituzione della condotta esistente con nuovo tratto di rete. L'obiettivo è quello di ammodernare l'infrastruttura per garantire un servizio più performante e limitare le manutenzioni. Per permettere l'esecuzione dei lavori, che avranno una durata stimata di circa un mese, saranno apportate, in accordo con la polizia locale, alcune modifiche alla viabilità nel tratto interessato al cantiere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Montecreto e Lama Mocogno, importanti lavori di rinnovo della rete elettricaInrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, da lunedì 26 gennaio inizierà un importante intervento di rinnovo sulla rete elettrica che...