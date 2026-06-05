Ostia | in monopattino senza casco e targa prende a pugni vigile e scappa

A Ostia, nel tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno, un uomo ha aggredito un agente della polizia locale, colpendolo con un pugno. In seguito all'aggressione, l’uomo è fuggito a bordo di un monopattino senza casco e targa. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’episodio né su eventuali conseguenze legali immediate. La polizia sta indagando sull’episodio e cerca il responsabile.

Ha preso a pugni un agente della polizia locale. Le violenze sono andate in scena a Ostia nel tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno. Protagonista un 49enne italiano che viaggiava a bordo di un monopattino: fermato per un controllo è andato su tutte le furie.Aggressione choc a OstiaI fatti sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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