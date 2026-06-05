Ostia fermato in monopattino senza casco e targa prende a pugni un vigile

A Ostia, un uomo su monopattino senza casco e targa ha aggredito un vigile, colpendolo con pugni durante un controllo di sicurezza stradale. L’episodio è avvenuto il 5 giugno 2026 e ha portato all’arresto dell’uomo. La Polizia Locale ha riferito che l’individuo ha reagito con violenza, mettendo in atto un’aggressione fisica nei confronti degli agenti intervenuti. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

Ostia, 5 giugno 2026 – Un normale controllo di sicurezza stradale si è trasformato in un’aggressione ai danni degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Nel tardo pomeriggio di ieri, a Ostia, un cittadino italiano di 49 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. L’uomo è stato fermato sul lungomare Amerigo Vespucci, mentre circolava a bordo di un monopattino elettrico privo dei dispositivi previsti dalla normativa, tra cui il casco protettivo e la targa identificativa. Il rifiuto di fornire i documenti. Durante le verifiche, alla richiesta dei documenti per l’identificazione, il 49enne avrebbe prima rifiutato di fornire le proprie generalità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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