A Ostia, durante un controllo di sicurezza stradale, un uomo è stato trovato con della droga su un monopattino. Quando i vigili urbani lo hanno fermato, l’uomo ha reagito colpendo gli agenti. La situazione è poi degenerata in una colluttazione. L’uomo è stato arrestato e portato in commissariato. Non ci sono stati altri feriti.

Un normale controllo di sicurezza stradale si è trasformato in violenza ai danni degli agenti dei vigili urbani di Roma. Nel tardo pomeriggio di ieri, 49enne è stato arrestato a Ostia con l'accusa di violenza, minaccia, resistenza al Pubblico Ufficiale e lesioni personali. L'uomo è stato fermato sul lungomare Amerigo Vespucci, mentre circolava a tutta velocità a bordo di un monopattino elettrico senza targa. Non indossava neppure il casco protettivo. La Municipale lo ha così fermato per un controllo. Nel corso delle verifiche, alla richiesta dei documenti per l'identificazione, l'uomo ha prima rifiutato di fornire le proprie generalità, per poi iniziare ad avere atteggiamenti sempre più aggressivi, rendendo necessario l'intervento di altru agenti a supporto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ostia, con la droga sul monopattino. Picchia i vigili che lo fermano

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