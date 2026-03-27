A Amelia, in Umbria, si sono verificati momenti di tensione nel centro storico alle 20 circa, quando agenti di polizia locale e carabinieri sono intervenuti per fermare un uomo che guidava a velocità elevata tra le mura antiche. Durante il tentativo di controllo, l’uomo ha aggredito gli agenti, colpendoli e opponendo resistenza. La scena si è protratta alcuni minuti, con i poliziotti e i militari impegnati a gestire la situazione.

Minuti ad alta tensione ad Amelia. I fatti si sono svolti a cavallo delle 20, quando gli agenti della polizia locale e i carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei residenti per una persona che scorrazzava ad alta velocità nel centro storico della città dalle mura poligonali. L’uomo è stato intercettato poco fuori dal centro, lungo via Roma, ed è stato bloccato, andando in escandescenza e scagliandosi contro gli operatori intervenuti. Nella colluttazione, uno degli agenti della polizia ha riportato la rottura del setto nasale e una prognosi di dieci giorni, l’agente donna tre giorni di prognosi. Ferite ed escoriazioni varie anche per uno dei carabinieri intervenuti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Umbria, guida a tutto gas in centro storico e picchia agenti e carabinieri che lo fermano

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