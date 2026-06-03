Ostia corriere della droga in monopattino | sequestrati crack e hashish

A Ostia, nel quartiere Cinecittà, i Carabinieri hanno sequestrato crack e hashish durante un controllo. Un uomo di 25 anni è stato arrestato mentre si spostava in monopattino. L’operazione è avvenuta all’incrocio tra via Tuscolana e viale Palmiro Togliatti. I militari hanno fermato e perquisito il giovane, trovandolo in possesso di sostanze stupefacenti. Il 25enne è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ostia, 3 giugno 2026 – Un altro sequestro è stato messo a segno nel quartiere Cinecittà, all’incrocio tra via Tuscolana e viale Palmiro Togliatti, dove i Carabinieri della Stazione Roma Prenestina e del Nucleo Operativo di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 25enne italiano. Il giovane è stato fermato subito dopo aver ricevuto una busta verde da un 66enne romano. All’interno della borsa i militari hanno rinvenuto 192 grammi di hashish, 33 grammi di marijuana e oltre mezzo grammo di cocaina. La perquisizione si è poi estesa all’abitazione del 66enne, dove sono stati scoperti altri 1,8 chili di hashish, materiale da confezionamento, agende con la contabilità dell’attività illecita e 355 euro in contanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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